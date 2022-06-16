“Geleceğin İncileri İçin Elele” ile eğitime destek!

UNICEF ve Karaca'nın Türkiye’deki eğitim projelerine destek vermek amacıyla, geliştirdiği “Geleceğin İncileri İçin Elele” sosyal sorumluluk projesi bu yıl dayeni tasarımlarla devam ediyor. Türkiye’nin birbirinden değerli isimleri, gerçek inciden üretilen kahve fincanları, muglar ve çay tabakları üzerinde kullanılan eser ve ikonları ile bu anlamlı projeye katkıda bulundu. Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen davete birbirinden değerli isimler katıldı. Devrim Erbil, Ebru Sanver, Neslihan Kozanoğlu, Elif Edes Tapan, Emine Erdem, Sinan Öncel, Zafer Kozanoğlu, Buket Taşdelen, Zeynep Germen geceye katılan isimler arasında yer aldı. Ara Güler, Betûl Mardin, Rahmi M. Koç, Haldun Dormen, İdil Biret, Devrim Erbil,Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cüneyt Arkın, Sezen Aksu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Selçuk Yöntem, Demet Akbağ, Sertab Erener, Mert Fırat, Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Varol Yaşaroğlu ve Kerem Bürsin’in gönüllü destek verdiği koleksiyonun tasarımını ise İspanyol tasarımcı Fran Aniorte üstlendi. Karaca’nın çocukların eğitim hayatına fayda sağlamak amacıyla UNICEF ile hayata geçirdiği bu özel projenin bütün geliri ise Unicef’in Türkiye’deki eğitim çalışmalarına hayat veriyor.

Ferit TUĞLUK