Hakko, anne oldu!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Betina Hakko'nun kızları Pia Hakko Yeşil geçtiğimiz ay anne olacağının müjdesini vermişti. Genç sosyetik Pia Hakko Yeşil'in annesi Bettina Hakko, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının anne olduğunu duyurdu. Özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde kucağına alan Pia Hanım bebeğinin adını Lily koydu. 2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturan Pia Hanım, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir poz vererek doğumunun da yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtmişti.