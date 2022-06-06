Kunt'un 'Simavi' anıları...

Denizciliğe olan aşknı kitaplarında anlatan iş insanı ve yazar Emir Kunt, çok sevdiği büyüğü Belma Simavi ile anılarını paylaştı. Kendi köşe yazılarının da bulunduğu bir dergiye röportaj veren Kunt, geçtiğimiz ay vefat eden Belma Simavi'yle yaşadığı anıları anlattı. Göcek'te Belma Simavi'yi herkesin özlemle andığını söyleyen Emir Bey, 'Cemiyet hayatının kurallarının belki de en iyi uygulayıcılarından biriydi. İş hayatı ve aile yaşantısı için birçok güzel şeyle hatırlanacaktır ama onu tanıyan teknecilerin bile gelip geçerken gıpta ile bakacağı bir yaşam sürdü Göcek'te' dedi.