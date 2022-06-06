Davette bir arada...

Ailesi ile birlikte Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen annesi Deniz Tanık ve Suzan Şen ile bir davette bir araya geldi. Davetin şık isimleri arasında yer alan Suzan Şen'in Tanju Babacan imzalı kıyafetine bayılan Begüm Şen sosal medya hesabundan modacıya övgüler yağdırdı. Annesi Deniz Tanık'ın da aralarında olduğu davette Şen ailesi birlikte güzel bir gece geçirdi. Begüm Şen'in eşi iş insanı Adnan Şen'e geçtiğimiz ay Ellis Adası Onur Madalyası verilmişti. Özel gecede Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen Süha-Deniz Tanık ve Suzan Şen de yer almıştı.