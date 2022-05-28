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Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz 'Doğu'da...

Pervin Ersoy’un Türkiye’nin iç turizminin keşfedilmesini hedefleyerek başlattığı ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi; Ağrı, Bitlis, Iğdır, Muş ve Van şehirlerini gezdi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi
Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz 'Doğu'da...

Pervin Ersoy’un katkıları ile hayata geçirilen ve Türkiye’nin tanıtımını amaçlayan ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi kapsamında, düzenlenen gezide Doğu Anadolu Bölgesi’nin olağanüstü 5 şehrine seyahat edildi. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından düzenlenen seyahate Melih Çardak, Zeynep Alkan ve Yıldız Çağrı Atiksoy katıldı. 5137 metre uzunluğuyla Türkiye’nin çatısı olarak kabul edilen Ağrı Dağı manzarası ile başlayan gezinin ilk gününde 1685-1784 yılları arasında yaptırılan eşsiz süslemelere ve görkemli bir mimariye sahip İshak Paşa Sarayı tarihi hikayeler ile tanıtıldı. Doğubeyazıt’ta keyifli bir öğle yemeğinin ardından misafirler, 3533 metrelik zirvesi ile Tendürek Dağları'nı, 2644 metrelik Tendürek Geçidini aştıktan sonra dünyanın en ilginç oluşumlarından biri olan Lav Akıntılarına vardı. Sayısız güzelliklerle dolu bölgeyi keşfetmeye adını Osmanlı Padişahı IV. Murat’tan alan Muradiye şelalesi ile devam ediyorlar. Mevsim sebebiyle yükselen debinin güzelliğinin tadını çıkaran Rotahane ekibi şelalenin etrafında fotoğraf çekimi yaptı.

Pervin Ersoy Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz

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