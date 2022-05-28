Yaz parfümlerine özel davet...

Ünlü bir parfüm markası, Divan Kuruçeşme’de ‘’Prevail’’ kokusunun lansmanını gerçekleştirdi. Zengin, çiçeksi ve mis kokulu dünyasını davetliler ile buluşturan parfüm markası, lansmanında ünlü isimleri ağırladı. Mehmet Doğru’nun kurucusu olduğu marka, yeni çıkarttığı kokusu ‘’Prevail’’ in tanıtımı için organize edilen bu özel günde, rengarenk çiçeklerle donatılmış uzun bir yaz masasında, şef Ayhan Aydın tarafından hazırlanan öğlen yemeği ikramı ve Uninvited Jazz Grubu’nun muhteşem müzik performansı eşliğinde Türkiye’nin tanınmış simaları ile bir araya geldi.