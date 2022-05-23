'Yılın Müzesi'ne Silletto Ödülü...

Avrupa’da “Yılın Müzesi” seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve sanat öğeleri içeren görkemli bir davet ile kazandığı 2021 Silletto Ödülü’nü kutladı. Kadim Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt’ta kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Konseyi'nin himayesinde müzeciliği geliştirmek, kurumsal ve profesyonel yapılarına katkı sunmak, tanıtmak ve teşvik etmek, özgün müzeleri görünür kılmak amacı ile 1977 yılında kurulan Avrupa Müze Forumu tarafından gerçekleştirilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri yarışmasında kazandığı 2021 Silletto Ödülü’nü iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok davetlinin katılımıyla Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutladı.

Cemal Reşit Rey’de Muhteşem Gece

2021yYılında Avrupa’da Yılın Müzesi ödülü kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin düzenlediği gecede, devlet sanatçısı Gülsin Onay ve Devlet Opera Sanatçısı Burcu Soysev’in “köklere yolculuk” adlı konserleri, Türkolog Ali Canip Olgunlu’nun “Dedem Korkuttan Sözler” söyleşisi ve İstanbul Opera Sanatçılarından oluşan koronun söylediği “sevmek nedir” adlı parça büyük beğeni topladı. Bayburt tatlılarından ikram edilen gecede, danışma kurulu üyelerinden Dr. Feride Çelik küratörlüğünde Yücel Kale’nin eserlerinden oluşan bir sergi de misafirlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, “Güzel Vasf Eyleyim Hallerin Senin" isimli Bayburt türküsünün hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.