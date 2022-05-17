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60 milyonluk tazminatı Yargıtay bozdu...

Yargıtay, Gülman Şirketler Grubu’nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman’ın yılan hikâyesine dönen boşanma davasını onadı. Ancak Kemal Gülman’ın 60 milyon liralık tazminata itirazını haklı bulan Yargıtay, davayı tazminat yönünden bozdu.

17 Mayıs 2022 Salı
60 milyonluk tazminatı Yargıtay bozdu...

Feryal Gülman, 8 yıl önce kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman’a boşanma davası açmıştı. Feryal Gülman, bir dönem ‘En zengin 100 Türk’ listesinde yer alan Kemal Gülman’ın kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını öne sürmüştü. Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Feryal Gülman, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bu arada Kemal Gülman da eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık ‘kötü muamele’ nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.

Kemal Gülman, karşı boşanma davasında başka bir kadınla aşk yaşadığı iddiasını reddetmişti. Mahkeme, Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ı eşit kusurlu olarak nafaka ve tazminat taleplerini reddetmiş ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Gülman çifti, mahkeme kararına itiraz ederek dava dosyasını Yargıtay’a taşımıştı. Yargıtay da mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle davayı bozmuştu.

MAHKEME FERYAL GÜLMAN’I HAKLI BULDU

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından dava İstanbul Aile Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde yaklaşık 8 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul etti. Feryal Gülman’ın iddialarını haklı bulan mahkeme, Kemal Gülman’ı 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminata hükmetti.

BOŞANMA KESİNLEŞTİ TAZMİNAT BELİRLENECEK

Kemal Gülman, aleyhine verilen boşanma kararına itiraz ederek dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Kemal Gülman’ın itirazını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çiftin boşanma davasını onadı. Kemal Gülman’ın 60 milyon liralık tazminata itirazını haklı bulan Yargıtay, davayı tazminat yönünden bozdu. Yargıtay’ın bozma ilamında şu ifadelere yer verildi: “Tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları, boşanmaya yol açan olaydaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında Feryal Gülman yaranına takdir edilen maddi ve manevi tazminat fazladır. Türk Medeni Kanunu dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.”

ARTIK KIZLIK SOYADINI KULLANACAK

Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ın Çağlayan Adliyesi’nde sonuçlanan boşanma davasının detayları ortaya çıktı. Yargıtay, ikilinin çocukları Aslan’ın yaşının reşit ve kira gelirinin fazla olması nedeniyle tazminatı bir sonraki duruşmada karara bağlayacak. Mahkeme, Kemal Gülman’ın istediği üzerine eski eşinin soyismini kullanmaması talebini kabul etti. Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık kızlık ismi Sarımuratoğlu’nu kullanacak.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Gülman Şirketler Grubu İstanbul Aile Mahkemesi Kemal Gülman Feryal Gülman

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