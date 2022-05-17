Şen'e Onur Madalyası!

Ailesi ile birlikte Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ödüllerinden biri olan 2022 Ellis Adası Onur Madalyası verildi. Mesleki başarıları ve Alp Şen Vakfı ile yaptığı yardımlaşmalar nedeniyle Onur Madalyası'na layık görülen Şen'i New York'ta düzenlenen ödül gecesinde eşi Begüm Şen oğlu Can Şen, babası Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen Süha-Deniz Tanık ve kız kardeşi Suzan Şen de yalnız bırakmadı. Madalyayı daha önce 8 ABD başkanı ve sanat, spor ve bilim dünyasından birçok ünlü isim almıştı.

Ferit TUĞLUK