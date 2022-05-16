Simavi'ye hüzünlü veda...

İş insanı merhum Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Belma Simavi Kanlıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç, Caroline Koç ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile eşi Ümit Boyner de katıldı. Cenaze töreninin ardından Çiğdem Simavi ve Aliye Simavi taziyeleri kabul etti.
Onur AYDIN