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Keçililer Londra'da...

Artkolik Sanat Merkezi sahibi Nazlı Keçili, kızları ve annesi Nilgün Keçili ile birlikte Londra’yı gezdi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi
Keçililer Londra'da...

Artkolik Sanat Merkezi sahibi iş insanı Nazlı Keçili, kızları Nazenin Öztarhan, Sahara Öztarhan ve annesi Nilgün Keçili ile Londra'ya gitti. Ailece bir arada keyifli vakit geçiren Nazlı Hanım tatilden karelerini ınstagram hesabından paylaştı. Paylaşımına; “Gençliğim, umutlarım, yol ayrımlarım, en keyifli, en kahkaha dolu yıllarım… Londram… sen de eskisi gibi kalmasan da yine güzelsin, özellikle en kıymetlilerimleyken (eksiklerim olsa da Mehmet Nail Keçili, Aslı Aslan Korur, Syma Nassar)” notunu düştü.

Artkolik Nilgün Keçili Nazlı Keçili londra Nazenin Öztarhan

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