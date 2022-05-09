Keçililer Londra'da...

Artkolik Sanat Merkezi sahibi iş insanı Nazlı Keçili, kızları Nazenin Öztarhan, Sahara Öztarhan ve annesi Nilgün Keçili ile Londra'ya gitti. Ailece bir arada keyifli vakit geçiren Nazlı Hanım tatilden karelerini ınstagram hesabından paylaştı. Paylaşımına; “Gençliğim, umutlarım, yol ayrımlarım, en keyifli, en kahkaha dolu yıllarım… Londram… sen de eskisi gibi kalmasan da yine güzelsin, özellikle en kıymetlilerimleyken (eksiklerim olsa da Mehmet Nail Keçili, Aslı Aslan Korur, Syma Nassar)” notunu düştü.