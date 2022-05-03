Mermerci'ye çifte kutlama!

Geçtiğimiz gün sevgilisiyle Yunan Adaları'nda yeni yaşını kutlayan Derin Mermerci tatil dönüşü kutlamalara devam etti. Derin Mermerci önceki akşam ailesi ile 42. yaş gününü Galataport da bir mekanda kutladı. Derin Mermerci kızı Mila ile poz vererek ''Arkadaşlar ailecek doğum günümü kutladık 42 yaşına bastım sevdiklerimle beraber olduğum için çok mutluyum kızım da yanımda" dedi. Ender Mermerci ''Şimdiden bayramınızı kutluyorum çekmeseniz iyi olurdu fakat sizleri de kıramıyorum" diyerek poz verdi. Derin Mermerci, Galataport iskelesine yanaşan tekneye sevgilisi Murat Aslan ile birlikte binerek Deniz yolu ile uzaklaştı.

Tolga ASLAN