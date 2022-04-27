TOG'tan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüsü gençlere destek olmak amacıyla çalışmalarını Yürüten TOG geleneksel hale getirdiği alışveriş şenliğini bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenledi. Yaklaşık 150 kadar firmanın stant açarak destek verdiği etkinliğe, iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok isim katıldı. 20. yılını kutlayan TOG pandemi nedeni ile iki yıldır gerçekleştirelemeyen TOG Bazar bu yıl 3.5 milyonluk bir bağış elde ederek toplum gönüllüsü gençlere ulaştırmayı hedefliyor. Alışveriş Şenliği iki gün boyunca devam edecek.

Onur AYDIN