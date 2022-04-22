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Zorlular'ın 'Bellucci' hatırası!

Olgun-Berrin Zorlu çifti ünlü italyan oyuncu Monica Bellucci ile oyunda bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

22 Nisan 2022 Cuma
Zorlular'ın 'Bellucci' hatırası!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ve eşi Berrin Zorlu, İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile bir araya geldi. Opera'nın efsane ismi Maria Callas'ı canlandırdığı oyun için İstanbul'a gelen ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci,önceki akşam Zorlu Psm'de 'Maria Callas mektuplar ve Anılar' oyununu sergiledi. Oyunu ön sıralardan izleyen Olgun-Berrin Zorlu çifti oyun sonrasında Monica Bellucci ile sohbet etti. Ünlü oyuncuyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Berrin Zorlu bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Olgun-Berrin Zorlu Monica Bellucci Maria Callas mektuplar ve Anılar

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