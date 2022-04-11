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Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Uşak'ta...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi.

11 Nisan 2022 Pazartesi
Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Uşak'ta...

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla Pervin Ersoy’un başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi Ege’den İç Anadolu’ya uzanan geniş bir programla devam etti. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye Rotahane ekibinden Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’nun yanı sıra Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Keremcem, Müge Boz ve Hakan Akkaya katıldı. 4 ili kapsayan geniş ve dopdolu bir programla Rotahane ekibi keşif dolu üç gün geçirdi. Gezinin ilk durağı özellikle bahar aylarında keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle tüm katılımcıları etkileyen Uşak oldu. Uşak’ta Ulubey Kanyonu ve kanyonda yer alan Cam Teras’a gidildi. Uşak şehir merkezinde ise Arkeoloji Müzesi, Dumlupınar Şehitliği ziyaret edilen yerler arasındaydı. Rotahane ekibi ikinci gün hem Afyon hem de Kütahya illerini gezdi. Afyon’da Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti; Kütahya’da ise Gülsüm Güral Porselen Müzesi, Ulu Camii, Çinili Cami, Arkeoloji Müzesi, Kütahya Çini Müzesi ziyaret edildi.

Ferit TUĞLUK

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Uşak Pervin Ersoy semagüralsürmeli

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