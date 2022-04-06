Güncel

TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yeni sponsoru ICRYPEX, 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu.

06 Nisan 2022 Çarşamba
TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2022 yarışlarının ana sponsoru yerli kripto para borsalarından ICRYPEX oldu. Four Seasons Bosphorus Otel’de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda detayları açıklanan iş birliği TOSFED tarihinin ilk ana sponsorluk anlaşması olarak öne çıktı.İş birliği kapsamında ICRYPEX, Ralli, Offroad, Pist, Karting, Drift, Tırmanma, Klasik Oto, Rallikros ve TOSFED tarafından yönetilecek olan Uluslararası yarışlar ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Türkiye’nin en köklü kripto para borsalarından olan ICRYPEX, Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı başta olmak üzere birçok farklı sporu ve sporcuyu destekliyor. TOSFED tarihinin ilk ana sponsorluk anlaşmasını değerlendiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin, sponsorluk anlamındaki yansımalarının da gittikçe büyümesi bizi fazlasıyla memnun ediyor. TOSFED olarak, organizatör kulüplerimizle birlikte, otomobil sporlarını destekleyen tüm sponsorlarımıza, sporumuzun çatısı altında; şeffaf şekilde yönetilen, sürdürülebilir, yapılan yatırımın karşılığının somut ve ölçümlenebilen bir şekilde geri döndüğü bir platform sunuyoruz. Ve bu sayede sponsorluk anlamında TOSFED tarihinin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Bu bağlamda, imzaladığımız Ana Sponsorluk anlaşmasından dolayı ICRYPEX’e federasyonumuz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

TOSFED ICRYPEX Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoprağı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Akaretler'de yeni koleksiyon!

Artweeks@Akaretler’de Şeli Elvaşvili koleksiyonu ve Elyo Elvaşvili ile ortağı Nuri Sayraç'ın Carny NFT Platformu özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Caddeler Bebek'te sabah sporu...

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı.

Güncel TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yeni sponsoru ICRYPEX, 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu.

Magazin Hattı Dostlarından özel kutlama!

Meltem Demir, yeni yaşını yakın dostlarının yaptığı sürprizle kutladı.

Magazin Hattı “Doğa Nerede?” sergisi...

Sanata Bi Yer ve HAN Spaces iş birliği ile açılan “Doğa Nerede?” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Güncel Şen'den duygusal anma!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, annesiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde andı.
Davetler TODEV’le anlamlı işbirliği!

TODEV ve Kütahya Porselen, Ressam İsmail Acar imzalı “Mavi Yalnızlık” fincan serisini Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde davetlilerine tanıttı.

Jet Set Grammy'nin unutulmaz tarzları!

Bu yıl 64. düzenlenen Grammy Ödülleri'nde dünyaca ünlü hanımlar şıklıklarıyla kırmızı halıda boy gösterdiler.
Güncel Metro polemiği...

Sosyetenin tanınmış simalarından Aslı Şen metroda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel "Kumda mesaimiz başlamıştır"

Oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile ailece Dubai'ye tatile çıkan Neslişah Alkoçlar, keyifli anlarını "Kumda mesaimiz başlamıştır" notuyla paylaştı.
Magazin Hattı "Yine sessiz"

İş insanı Önder Öztarhan geçtiğimiz gece Emirgan’da objektiflere yansıdı.

Güncel Kayak sezonunu kapattı!

Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı Erciyes'te kayak sezonunu kapattı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.