TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2022 yarışlarının ana sponsoru yerli kripto para borsalarından ICRYPEX oldu. Four Seasons Bosphorus Otel’de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda detayları açıklanan iş birliği TOSFED tarihinin ilk ana sponsorluk anlaşması olarak öne çıktı.İş birliği kapsamında ICRYPEX, Ralli, Offroad, Pist, Karting, Drift, Tırmanma, Klasik Oto, Rallikros ve TOSFED tarafından yönetilecek olan Uluslararası yarışlar ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Türkiye’nin en köklü kripto para borsalarından olan ICRYPEX, Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı başta olmak üzere birçok farklı sporu ve sporcuyu destekliyor. TOSFED tarihinin ilk ana sponsorluk anlaşmasını değerlendiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin, sponsorluk anlamındaki yansımalarının da gittikçe büyümesi bizi fazlasıyla memnun ediyor. TOSFED olarak, organizatör kulüplerimizle birlikte, otomobil sporlarını destekleyen tüm sponsorlarımıza, sporumuzun çatısı altında; şeffaf şekilde yönetilen, sürdürülebilir, yapılan yatırımın karşılığının somut ve ölçümlenebilen bir şekilde geri döndüğü bir platform sunuyoruz. Ve bu sayede sponsorluk anlamında TOSFED tarihinin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Bu bağlamda, imzaladığımız Ana Sponsorluk anlaşmasından dolayı ICRYPEX’e federasyonumuz adına teşekkür ediyorum.” dedi.