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Metro polemiği...

Sosyetenin tanınmış simalarından Aslı Şen metroda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

05 Nisan 2022 Salı
Metro polemiği...

Trafiğe takılmamak için metroyu kullanan sosyetenin tanınmış simalarından Aslı Şen, metroda çekilmiş fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaştı. Daha önce, "Evimin konumu itibarıyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Hanım, trafikten kurtulmak için yeniden toplu taşımaya bindi. Metroda objektif karşısına geçen Aslı Şen, gönderisinde, "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı. Takipçileri de iş insanının paylaşımına, "Neden olay olmuş? Trafik derdi yok." ve "Siz de insansınız, binemez misiniz? Fark ne?" şeklinde yorumlar yaptı.

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