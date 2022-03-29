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TÜSİAD, yeni başkanını seçti!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. Seçime aday olarak giren Orhan Turan, Simone Kaslowski'den görevi devraldı.

29 Mart 2022 Salı
TÜSİAD, yeni başkanını seçti!

TÜSİAD 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı toplantının açılış konuşmalarını Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından gerçekleştirildi. Ukrayna krizinin küresel ekonomi politikteki etkilerine konuşmasına değinen Özilhan, daha sonra sözü Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'ye bıraktı. Son kez Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla konuşma yapan Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski konuşmasının sonunda, 'Bana güvenerek üç yıl boyunca emanet ettiğiniz görevi, yeni arkadaşlarımıza devrederken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum' dedi. Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda konuşan Turan, katılımcılara yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerini sunarak, bu önemli göreve layık görüldükleri için mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti.

Onur AYDIN


Tuncay Özilhan TÜSİAD Simone Kaslowski Orhan Turan

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