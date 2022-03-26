Güncel

Boyner'den kadın girişimcilere destek!

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Holding'in desteklediği proje için kadın girişimcilerle Hatay'da bir araya geldi.

26 Mart 2022 Cumartesi
Boyner'den kadın girişimcilere destek!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in eşi iş insanı Ümit Boyner Hatay'da ki kadın girişimcilerle bir araya geldi. Türkiye’nin geleneklerinde yer alan dokuma kumaşları güncel tasarımlarla yeniden gündeme getiren, bu kumaşları dokuyan kadınların emeğini sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştüren genç girişim ‘Heartish’ projesini destekleyen ‘Boyner Grup’ ve ‘Buluşum Platformu’ ipeğin kozadan kumaşa yolculuğuna tanıklık etti. İş insanı Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ziyaretiyle kadın girişimcileri destekledi.

Boyner Holding ÜMİT BOYNER girişimci Hatay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boyner'den kadın girişimcilere destek!

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Holding'in desteklediği proje için kadın girişimcilerle Hatay'da bir araya geldi.
Güncel "Hedeflerimiz büyük"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Adayı iş insanı Burak Yakın ve eşi Öznur Yakın, Mücevher Fuarı'na ev sahipliği yaptı.

Magazin Hattı Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları güzelleşiren etkinlikte bir areaya geldi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Magazin Hattı Geleceğin tasarımcıları İstanbul'da

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, bu yıldan itibaren ‘Futuretex İstanbul’ adı altında devam ediyor.

Davetler Zamansız parçalara özel lansman!

Yasemin Özilhan tanıtım yüzü olduğu yeni monogram koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de katıldığı özel davette tanıttı.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Magazin Hattı Kadınlara özel söyleşi!

Aslı Şen ve Dermatolog Dr. Hülya Sağlam "Cildimiz ne ister?" söyleşisiyle kadınların sorularını yanıtladı.
Güncel Bebek'te özel kutlama!

Feryal Gülman yakın dostu Beyza Uyanoğlu'nun yeni yaşını arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutladı.
Davetler Reklam filmine özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer özel bir davette buluştu.
Davetler Yatırımcılar İstanbul'da buluştu!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İngiliz Emlak Ajansı'nın İstanbul'da yaptığı etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Kosif kadınları bir arada...

Kosif ailesinin kadınları Melda Kamhi Kosif, Eda Kosif, Hilal Kosif Piles, Hale Kosif, Evelize Kosif bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.