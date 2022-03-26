Boyner'den kadın girişimcilere destek!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in eşi iş insanı Ümit Boyner Hatay'da ki kadın girişimcilerle bir araya geldi. Türkiye’nin geleneklerinde yer alan dokuma kumaşları güncel tasarımlarla yeniden gündeme getiren, bu kumaşları dokuyan kadınların emeğini sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştüren genç girişim ‘Heartish’ projesini destekleyen ‘Boyner Grup’ ve ‘Buluşum Platformu’ ipeğin kozadan kumaşa yolculuğuna tanıklık etti. İş insanı Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ziyaretiyle kadın girişimcileri destekledi.