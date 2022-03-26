"Hedeflerimiz büyük"

Mücevher fuarının ev sahiplerinden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Burak Yakın, Nadir Metal Rafineri standında objektiflere yansıdı. Fuara olan katılımdan bahseden iş insanı Burak Yakın, ''Fuara olan ilgi gayet iyi fark Ukrayna-Rusya krizi olmasaydı daha da yüksek bir katılım bekliyorduk.'' dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği adaylığı hakkında da konuşan Burak Yakın, ''Yönetimi devralmamız halinde çalışmaları hızlandıracağız. Yılda 100 ton altın, 250 ton gümüşten mamul takı ve 400 milyon Dolar pırlantalı mücevher ihracatı hedefliyoruz.'' dediyerek konuşmanısını bitirirken sektörün kadın temsilcilerinden Öznur Yakın ise eşini fuarda yalnız bırakmadı.

Onur AYDIN