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Boyner'den kadınlara mesaj!

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara mesaj verdi.

08 Mart 2022 Salı
Boyner'den kadınlara mesaj!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında günümüz Türkiye’sinde hala kadınların eğitimden istihdama, ekonomiden siyasete ve en önemlisi en temel yaşam haklarında ihlallerin yaşandığına vurgu yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Gelişmiş bir toplum olabilmenin ön koşullarından biri toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece bir kadın hakları konusu olarak ele almamaktan geçiyor. Herkes için eşit ve yaşanılabilir bir dünya yaratabilmek ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın-erkek ayırmadan tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir “demokrasi” ve “haklar” meselesi olarak gördüğümüzde mümkün olabilir” dedi. 2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için iletişim kampanyaları hazırladıklarına ve bu yıl 7 Mart akşamı yayınlanacak kampanyaya da değinen Boyner: “Bu 8 Mart’ta hepimizin çok iyi bildiği bir melodi ile kadınların yaşamın her alanında yaşadıkları zorluklara, eşitsizliklere vurgu yapmak istedik. Türkiye’de kadınların yaşadığı acı gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odaklandık. Bu gerçeği kabullenmeyerek, hep birlikte sesimizi daha gür çıkartarak ve vazgeçmeyerek değiştirebileceğimizi bir kez daha söylemek istedik” diye konuştu.

ÜMİT BOYNER Boyner Grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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