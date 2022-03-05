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Sert'e hüzünlü veda...

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman iş insanı Ünsal Sert, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

05 Mart 2022 Cumartesi
Sert'e hüzünlü veda...

Önceki gün tedavi gördüğü Taksim Acıbadem Hastanesi'nde delta virüsü nedeniyle hayata gözlerini yuman Yüksel İnşaat'ın ortaklarından iş adamı Ünsal Sert son yolculuğuna uğurlandı. İş insanı Sert'in ceneza namazı Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii'nde kılınırken eşi Neşe Sert oğlu Kaan Sert ve yakın dostları hüzne boğuldu. Cenaze törenine iş, siyaset ve cemiyet hayatından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Ralf Tezman, Cem Kalyoncu, Süleyman Orakçıoğlu, Fatih-Figen Kıral, İpek Toplusoy, Hilal Kosif, Songül Toprak Özsan ve Şule Argüder gibi birçok isim katıldı. Ünsal Sert'in cenazesi yapılan törenin ardından gözyaşlarıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Hakan YAĞCI

Ünsal Sert Yüksel İnşaat neşesert vefat

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