Kültürel Dönüşüm Derneği'nden anlamlı iş birliği...

Ferhat Göçer’in Sabahattin Ali’nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği “Aldırma Gönül Müzikali”nin geçtiğimiz gün Zorlu’daki gösterimi, Kültürel Dönüşüm Derneği ev sahipliğinde gerçekleşti. İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katılarak destek verdiği müzikalden elde edilen gelir, Sabahattin Ali’nin müzisyen Kızı Filiz Ali’nin Ayvalık’ta açtığı konservatuarda eğitim gören gençlerin yararlanması için konservatuara bağışlandı. Anlamlı geceye katılan davetliler Ferhat Göçer’in usta yorumu karşısında keyifli anlar yaşarken bir taraftan da Sabahattin Ali’nin Türk edebiyatına bıraktığı şiirleri dinleme ve eserlerine eşlik etme fırsatı buldu.