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Yeni rota 'Kahramanmaraş'

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Kahramanmaraş oldu.

25 Şubat 2022 Cuma
Yeni rota 'Kahramanmaraş'

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesinin iç turizmin gelişmesi adına farkındalık yaratmak için düzenlediği seyahatler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin her iline gitmeyi hedefleyen Rotahane geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya sanatçılar eşlik etti. Doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve gastronomik lezzetleri ile Türkiye'nin önemli iline seyahat eden Rotahane ekibi önce Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Gezinin birinci günü Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri ile başladı. arfdından bölgede yer alan tarihi güzellikleri ziyaret ederek keşfettiler.

Pervin Ersoy ROTAHANE gezi Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz

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Güncel Yeni rota 'Kahramanmaraş'

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