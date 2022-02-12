Özilhan'dan yeni tarif!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasemin Hanım, takipçileri için yeniden mutfağa girdi. Geçtiğimiz günlerde pikan cevizi ile verdiği hafif atıştırmalık tarifiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve bazı takipçileri Yasemin Özilhan'a sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Mutfakta yeni tarifler denemeyi seven Özilhan, evinde tekrar kamera karşına geçti ve çikolatalı sufle tarifi verdi. Takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Yasemin Hanım, yeni tarifinin lezzet sırrını yeni videosuyla açıkladı.