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Koçibey'den duygusal paylaşım!

Sosyetik güzel Alara Koçibey, sosyal medya hesabından babası Renç Koçibey'in fotoğraflarını yayınlayarak duygusal bir paylaşım yaptı.

10 Şubat 2022 Perşembe
Koçibey'den duygusal paylaşım!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alara Koçibey, babası Renç Koçibey'i ölüm yıl dönümünde andı. Merhum babası Renç Koçibey'in otomobil tutkusunun izinden giden sosyetik güzel Alara Koçibey, Instagram hesabından merhum babası Renç Koçibey'in fotoğraflarını paylaştı. Babasına olan özlemini paylaşımıyla dile getiren Koçibey, 'İki kızı olduğu için oğlum dediği Punç'u yine giydirmiş yarışlara keşke sokabilsem hayalindeyken, Paris'den Dakar'a çolü geçerek yapılan dünyanın en uzun ve zor Rallylerinden birinde kumlara gömülmüş Pajer'osunu elleriyle çıkarmayada çalışırken, tanıştığı konuştuğu herkesi büyüleyen karakteriyle annesine muhteşem hikayelerinden birini anlatırken, Kuzenime Ducati'si üstünde motosiklet kullanmanın püf noktalarını öğretirken, sonsuz charm, bilgi ve beyefendiliği ile varlığıyla en keyifli sofra yaptığı gecelerden birinde, senin hayattan daha büyük kişiliğini anlatan anılardan bazıları. 29 sene sonra bile yokluğuna alışılamaz mı? Bu olağanüstü adamın alışılamaz. Huzurlar içinde ol biricikı babam' notuyla duygusal bir paylaşım yaptı.

Alara Koçibey Renç Koçibey rally Instagram

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