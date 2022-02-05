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Alkoçlar'dan aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.

05 Şubat 2022 Cumartesi
Alkoçlar'dan aşk dolu yıldönümü...

2021 yılında mutluluğa adım attarak masal gibi bir düğünlenen evlenen sosyetenin tanınmış çiftlerinden Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ evliliklerinin 1. yılını kutladı. İş insanı Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar 2021 yılında anne de olarak mutluluğunu ikiye katladı. Eşiyle yıldönümü romantik bir notla kutlayan Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarına 'Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğime yemin ederim diyeli bugün 1 sene olmuş nice senelerimiz olsun aşkım' notunu düştü.

Aslışah Alkoçlar kaan demirağ yıldönümü

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