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Akın'ın dijital sanat turu!

İş insanı Pelin Akın Özalp, DasDas iş birliğiyle sanatseverleri ağırlayan dijital sanat müzesi, X Media Art Museum'u ziyaret etti.

04 Şubat 2022 Cuma
Akın'ın dijital sanat turu!

Sanata olan tutkusuyla bilinen ve hiçbir sanat etkinliğini kaçırmayan Pelin Akın Özalp yakın arkadaşı İdil Fırat ile birlikte sanat ve teknolojiyi buluşturan X Media Art Müzesini gezdi. Kültür-sanat alanında öncü projeleri ile bilinen DasDas iş birliğinde sanatseverleri ağırlayan ve Türkiye’de alanında ilk olan X Media Art Museum kapsayıcı, interaktif, disiplinler arası sanat üretimleriyle misafirlerini ağırladı. Teknoloji ve sanatın buluşmasını deneyimleyen Pelin Hanım, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pelin Akın Özalp DasDas X Media Art Museum sanat

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