Akın'ın dijital sanat turu!

Sanata olan tutkusuyla bilinen ve hiçbir sanat etkinliğini kaçırmayan Pelin Akın Özalp yakın arkadaşı İdil Fırat ile birlikte sanat ve teknolojiyi buluşturan X Media Art Müzesini gezdi. Kültür-sanat alanında öncü projeleri ile bilinen DasDas iş birliğinde sanatseverleri ağırlayan ve Türkiye’de alanında ilk olan X Media Art Museum kapsayıcı, interaktif, disiplinler arası sanat üretimleriyle misafirlerini ağırladı. Teknoloji ve sanatın buluşmasını deneyimleyen Pelin Hanım, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.