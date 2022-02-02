'Yaşadığım müddetçe sokak hayvanları için savaşacağım'

Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi’ne ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası mahkemelik olmuştu. Sokak hayvanlarını korumak için canla başla çalışan Derin Mermerci, Uludağ'da tatilinde HT Kulüp'ü konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Mermerci ''Elazığ Belediyesi’nin basın sözcüsüyle konuştum uzun uzun Fethi Bey de haklı olarak diyor ki Derin Hanım, bu insanlar olmadık videolar paylaşıyor. Bunlar bize ait değil. Buradaki en önemli şey curcunaya kapılmadan yapıcı olmak yıkıcı değil. İki taraf da aksi şey söylüyor, bende gözümle görmeden inanamam. Dolayısıyla bende emin olana kadar bu hayvanların orada iyi olduğunu bilene kadar yediklerini içtiklerini görene kadar bu davamın peşindeyim. Sırf bu Elazığ barınağı için değil.. Eyüp barınağında, öğretmen ve öğrencilere saldırdı diye bütün köpekleri toplamışlar, halbuki kamera görüntüleri çıkmış hiç böyle bir şey yok. Sevincinden insanların üstüne atlıyor, hayvanlara iftira atıyorlar. Bunun sonu bir yerde gelmek zorunda. Bende yaşadığım müddetçe onlar için savaşacağım'' diye konuştu.

Onur AYDIN