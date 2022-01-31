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Eğlenceli İstanbul geceleri...

İş dünyasının ünlü isimleri, İstanbul gecelerinde stres atmaya devam ediyor

31 Ocak 2022 Pazartesi
Eğlenceli İstanbul geceleri...

Eğlence sektörüne yepyeni bir soluk katan, işletmeciliğini Barış Demirtaş'ın yaptığı Cahide Palazzo, iş ve cemiyet camiasının tercih ettiği mekan olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana herkesin vazgeçilmez adreslerinin başında gelen mekan, şovları ve sahnesiyle kendine hayran bırakıyor. İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin yoğun talep gösterdiği Cahide Palazzo’ya gelen ünlüler arasında Ece Kıral, Emek-Yasemin Külür, Pınar Ayaydın-Murat Talay, Derya Ayaydın, Gülay Kamaz, Mehmet Mutlu, Öznur-Burak Yakın vardı.

cemiyet Cahide EĞLENCE

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