Güncel

Boyner'in sihir perisi...

Emine Boyner, kızı Şira'nın yeni yaşını 'Canımın sihir perisi' diye başlayan özel bir doğum günü mesajıyla kutladı

26 Ocak 2022 Çarşamba
Boyner'in sihir perisi...

2012 yılında Ali Kürşat’la nikâh masasına oturan ve Ayvalık’a gelin giden Emine Boyner, 9 yıl evli kaldığı Kürşat'la geçtiğimiz yaz boşandı. Bu evlilikten bir kızı olan Emine Boyner, Ayvalık'ta kızıyla birlikte yaşamaya devam ediyor. Ocak ayında doğan ve 4 yaşına basan kızı Şira'nın yeni yaşını özel bir doğum günü mesajıyla kutlayan Emine Boyner sosyal medyadan şu cümleyi yazdı: ''Kim kimi büyütüyor belli değil. Canımın sihir perisi... Patikası bol yabani meyveli, sıcacık ışıklı, tılsımlı, şifalı otlu, iyi dostlu, binbir renkli ve açık olsun...''

Emine Boyner şira Ali Kürşat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Patron yürüyüşte...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı
Güncel İtalya'dan misafir var...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn ile şömine keyfi yaptı
Güncel Boyner'in sihir perisi...

Emine Boyner, kızı Şira'nın yeni yaşını 'Canımın sihir perisi' diye başlayan özel bir doğum günü mesajıyla kutladı
Güncel Ortak tutkuları 'sanat'...

Elif Dürüst ile Nazlı Keçili, bir araya geldi ve ortak tutkuları olan sanatı konuştu
Magazin Hattı Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan Yılın En İyileri...

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '12. Yılın En İyileri'nde Merve Akarsu Mermer ödüle layık görüldü
Haftanın Şıkları Kırmızının cazibesi...

Neşe Sert
Tatil Sosyete tatilde...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, sömestrde dünyanın dört bir yanına dağıldı
Güncel Kış rotası Kaz Dağları...

Beyza Uyanoğlu, ilk kez gittiği Kaz Dağları'nda huzurlu bir tatil geçiriyor
Haftanın Şıkları Beyaz zarafet...

Hande Sezer Pekcan
Tatil Uludağ tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılda karın keyfini kayak yaparak Uludağ'da çıkardılar.
Güncel Kosif'ten dostuna kutlama!

İş kadını Melda Kamhi Kosif, yakın dostu Hande Gamgam'ın doğum gününü kutladı.
Güncel Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, iş, spor ve cemiyet dünyasından ünlü simalarında katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.