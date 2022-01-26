Boyner'in sihir perisi...

2012 yılında Ali Kürşat’la nikâh masasına oturan ve Ayvalık’a gelin giden Emine Boyner, 9 yıl evli kaldığı Kürşat'la geçtiğimiz yaz boşandı. Bu evlilikten bir kızı olan Emine Boyner, Ayvalık'ta kızıyla birlikte yaşamaya devam ediyor. Ocak ayında doğan ve 4 yaşına basan kızı Şira'nın yeni yaşını özel bir doğum günü mesajıyla kutlayan Emine Boyner sosyal medyadan şu cümleyi yazdı: ''Kim kimi büyütüyor belli değil. Canımın sihir perisi... Patikası bol yabani meyveli, sıcacık ışıklı, tılsımlı, şifalı otlu, iyi dostlu, binbir renkli ve açık olsun...''