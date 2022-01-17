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Hakko'dan yeni yatırım!

Vakko Holding, yeni yıla yeni bir yatırımla girerek online yemek siparişi platformuna ortak olduğunu duyurdu.

17 Ocak 2022 Pazartesi
Hakko'dan yeni yatırım!

Vakko Holding, büyüme stratejileri ve yeni yatırımları kapsamında online siparişte iyi yemek deneyimlemek isteyenler için kurulan Fuudy’ye toplam 10,1 milyon USD değerleme üzerinden 3 milyon USD tutarında yatırım yaptığını açıkladı. Yeni yatırımla ilgili değerlendirme yapan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, “Vakko stilini, hayatın her alanında hissettirmek hedefiyle 2021 yılında başladığımız yatırımlarımızın 2022’de de devam edeceğini paylaşmıştık. 2022’de Vakko dostlarına verdiğimiz hizmeti daha üst seviyelere taşımak için dijitalleşmeye ve bu alandaki girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Fuudy’yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz” dedi. Vakko CEO’su Jaklin Güner ise, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknolojiyi kullanarak işi dönüştürmek artık çok daha önemli. Vakko olarak, her zamanki gibi bu dönüşüme de öncülük etmek için ilham veren projeler üzerinde çalışıyoruz." diyerek yatırımla ilgili değerlendirmede bulundu.

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