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'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.

03 Ocak 2022 Pazartesi
'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci, ailesiyle yemekte bir araya geldi. Annesi Ender Mermerci'nin de bulunduğu akşam yemeği davetinde aile üyeleri keyifli anlar geçirdi. Derin Hanım kızları ve annesinin çekilen karesini "Tansa ve Yosun’a olan aşkımla resmen ablamları doğurmuşum. Ne mutlu onlara harika anneanneleri ile birlikte büyüyorlar, tabi canımız ablamızın yakışıklı oğlu Ratimiz ile…" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak beğenileri topladı. Mermerci'nin paylaşımında kızlarının büyüdüğü gözlerden kaçmazken, bazı takipçiler ise kızların teyzelerine olan benzerliği dikkat çekici yorumu yaptı.

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