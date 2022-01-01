Yeni yılı böyle karşıladılar...

İş ve cemiyet hayatından ünlü simalar yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte karşıladı. Yeni yılın ilk dakikalarını takipçileriyle paylaşan Pınar Eczacıbaşı, Yasemin Özilhan, İpek Ayaydın gibi isimler çok sayıda beğeni aldılar. Evde ailesiyle yeni yıla giren Yasemin Özilhan, akşam için hazırladığı ağacına son dokuşlarını yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken iş insan Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve kızı Yağmur ile evlerinde yeni yılı karşıladılar. GYİAD eski başkanı iş insanı Pınar Eczacıbaşı'da yeni yıla dostlarıyla beraber Montenogra'da girdi. Ayaydın aileside birlikte 2022'yi kutladı. Melisa Mutlu, Ece Kıral, Tunay Ayaydın, İpek Ayaydın ve Deniz Ayaydın yılbaşı heyecanını takipçileriyle paylaştılar. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ailesiyle birlikte yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek 2022'yi büyük bir coşkuyla kutladı.