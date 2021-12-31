'Sağlık, mutluluk, huzur'

Tüm dünyada sağlık sorunlarının yaşandığı bir yılı daha geride bırakan iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 2021'in özetini ve 2022'e olan umutlarını HT Kulüp'te anlattılar.

Alara Koçibey: Herkes özellikle ülkemiz çok iyi bir yılı hak etti. Geçirilen şeylerin sonunda böyle mucizevi bir şey olsun ve herkes çok mutlu olsun. Herkes birbirini sevsin, harika bir yıl olsun.

Yasemin Özilhan: Artık öncelikler çok değişmeye başladı. Söylecek çok şey var ama inşallah böyle refaha erdiğimiz sağlıklı, barış dolu güzel bir yıl bizi bekler.

Ayşe Boyner: Biraz stresli bir yıl oldu ama altından kalktık. İnşallah hepimiz için daha güzel bir yıl olacak.

Berrin Zorlu: Umutla, azimle, hep birlikte birbirimize destek olmak şartıyla inşallah yeni senede keyifle sağlıkla nice yıllar diliyorum herkese…

Feryal Gülman: Yeni yılda pandemi döneminin bitmesini diliyorum. Her yıl bir önceki yıldan daha iyi bir yıl ümit ediyoruz. Umarım 2022 hayallerimizin çok üstünde gelir. Önce sağlık sonra ekonomide ülkemizin üstüne bereket yağdırsın diyelim.

Hamdi Akın: 2022 inşallah daha düzgün, daha iyi, daha istikrar içerisinde ve hepimizin mutlu, huzurlu yaşabileceğimiz günler getirmesini temenni ediyorum.

Pervin Ersoy: Aralık ayıyla birlikte inşallah çok güzel, çok sağlıklı, huzur içinde yaşağımız bir yıl olsun.

Suzan Toplusoy: Çevre ve doğaya sahip çıkmamız gerektiğini öğrendik. Daha ölçülü, daha dengeli, daha korucu bir çevre yaklaşımıyla aslında dünyaya bakmamız lazım. Dolayısıyla da kendi sağlığımızı ve insanların sağlığını da düşünmemiz gerekiyor.

Nejdet Ayaydın: Koravirüsten dolayı kötü bir yıl geçirdik. Önümüzdeki 2022 yılı inşallah daha bereketli ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden herkesin yeni yılın kutluyorum.

Maya Portakal Bitargil: Tüm dünyaya sağlık, huzur, barış, sevgi birliktelik, güven ve tüm insanlığa iyilik diliyorum.

Pelin Akın Özalp: En başta sağlık diliyoruz. Sonra da ülkenin halkının daha mutlu ve refahlı olduğu bir sene diliyoruz.

Sema Güral: Her anlamda zorlu bir yıldı. Gerek sağlıkla sınandık. Gerek maddiyatla sınandık. Belki maddiyatla sınanadık ama şunu kabul etmek gerekiyor ki bütün dünya çok zor bir iki seneyi geride bıraktı. 2022’den hepimizin artık huzurlu, sevdiklerimizle sağlıkla bir arada olacağımız bir yıl beklentimiz var.

Bahar Şer: 2022 inşallah sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olacak.

Beyza Uyanoğlu: Her şeyden önce sağlık diliyorum. İnşallah moraller daha yüksek olsun, ekonomi düzelsin. Herkes açısından iyi bir yıl olmasını diliyorum.

Eda Kosif: Önce sağlık çünkü sağlığın ne kadar değerli olduğunu 1 buçuk senede çok iyi anladık. Ülkemiz için bol bereketli, hiç kimsenin zorluk içinde yaşamadığı artık keyifli insanların yüzlerinin güldüğü bir yıl olsun.

Aslı Şen: Sağlık, başarı, keyif, mutluluk diliyorum. Ekonominin oturmasını diliyorum. Herkesin refah içerisinde yaşayacağı bir ülke diliyorum.

Neşe Gönül: Güzel bir yıl diliyorum. En önemlisi sağlık tabi ki. Ülkemize bereket diliyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir eğitim yılı diliyorum. Ülkemiz ve hepimiz için güzel bir yıl olsun inşallah.

Öznur Yakın: Öncelikle sağlık diliyoruz. Yeni seneden beklentilerimiz büyük inşallah çok güzel olacak diye ümit ediyorum.

Burcu Şendir: Sağlık, mutluluk, huzur ve ekonominin düzeldiği, o mutlu eski günlerimize geri döndüğümüz bir yıl diliyorum.

Şükran Güzeliş: Zorlukların artmayacağı, güzelliklerin yaşanacağı, eğitimde ve sağlıkta her türlü fırsat eşitliği için çabaların artacağı, bütünlükten ve gerçek birlikten söz edeceğimiz bir yıl diliyorum.

Video için tıklayınız...