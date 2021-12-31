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2021’de kaybettiklerimiz...

2021 yılı zor bir yıl olarak hafızılara kazınırken iş, siyaset, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşadı…

31 Aralık 2021 Cuma
2021’de kaybettiklerimiz...

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2021 senesinde Erol Çarmıklı, Hüsamettin Ateş, Carole Hakko ve Mustafa Cengiz gibi seçkin simalar hayata gözlerini yumdu. Ocak ayında hayatını kaybeden Boyner Grubu’nun kurucusu Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner tüm sevenlerinin yanı sıra oğlu Cem Boyner ve ailesini derinden üzdü. 88 yaşındaki Boyner, bir süre koronavirüs tedavisi görmüş ve taburcu edilmişti. Evinde rahatsızlanan Ayten Hanım, beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini yumdu. Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iş insanı Erol Çarmıklı ‘da bu yıl aramızdan ayrıldı. İş dünyasının önemli isimlerinden olan, 85 yaşındaki Çarmıklı, 20 Mayıs'ta Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kanser hastası çocukların dileklerini derneği aracılığıyla yerine getiren, Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Carole Hakko’da pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Temmuz ayında kansere yenilerek vefat eden ve sevenlerini yasa boğan Carole Hakko’nun cenaze töreni ise İngiltere’de düzenlendi. İş insanı Cem Boyner’in eşi Ümit Boyner ise 2021 yılında anne acısıyla sarsıldı. Boyner, annesi Ayla Yörükoğlu’nu kaybettiğini yakın çevresine duyurarak acısını sevdikleriyle paylaştı. İş dünyasının önemli isimlerinden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in babası Hüsamettin Mehmet Ateş tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Deva Partisi kurucu üyelerinden Taylan Bilgel ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz de 2021 yılında hayata veda eden isimler arasında...

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