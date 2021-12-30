2021'in anne ve babaları...

Hayatlarının en mutlu haberini alan cemiyet hayatının tanınmış simaları mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar. 2021’de bebek müjdesiyle karşımıza çıkan Aslışah Alkoçlar ve eşi iş insanı Kaan Demirağ, çifti ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşarken oğullarına Cem adını verdiler. Aile arasında sade bir nikah töreniyle evlenen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı ile Dilara Öztemir Eczacıbaşı, bebek haberiyle Eczacıbaşı Ailesi'ni sevince boğdu. Eczacıbaşı çiftinin ‘Ela’ ismini verdikleri bebekleri 18 Şubat’ta dünyaya geldi. İş insanı Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika Aşık ise ikiz bebek mutluluğu yaşadı. Aşık çifti 22 Eylül’de ikiz çocukları Boğaç ve Bella'yı kucaklarına aldı.