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Yeni yıl, yeni dilekler...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT Kulüp'le paylaştı.

30 Aralık 2021 Perşembe
Yeni yıl, yeni dilekler...

Aylin Tahincioğlu, Osman Çarmıklı, Zeynep Üstünel ve Şirin Yalçın gibi ünlü isimler yılbaşı dileklerini Ht Kulüp'te paylaştı. Yeni yıldan sağlık ve huzur bekleyen herkese iyi dileklerini gönderen birçok ünlü isim dileklerini mesajlarıyla dile getirdi.

Aylin Tahincioğlu: İyi bir sene olsun hepimize. 2022 bol sağlık ve neşe getirsin hepimize…

Şirin Yalçın: Aslında çok umutsuz olmak iyi gelmiyor insana ama sonunda da bir takvim değişikliği olarak bakmakta fayda var. Sağlıklı, huzurlu bir yıl olsun herkese…

Ahu Orakçıoğlu: Dünya açısından çok zorlu yıllardan geçiyoruz. Hepimiz bu zorlukları kendimize göre yaşıyoruz. Tabi ki önümüzde ki yıllara dair her zaman umut doluyuz. Sıkıntılar var ama gelip geçici neler neler atlattık. Ben her şeye rağmen, 2022’nin güzel, keyifli, sağlıklı bir sene olmasını diliyorum.

Burcu Hanif: Her şeyin başı sağlık. Sevdikleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve sevdiklerine doya doya sarılacağı bir sene diliyorum.

Zeynep Üstünel: 2022’den çok şey istiyorum. Öncelikle pandeminin bitmesini istiyorum. Huzur, kardeşlik, dostluk, helalleşme, el ele, Atatürkçü, eğitimi, anayasası, adaleti ve her şeyiyle pırıl pırıl, güzel ve laik bir Türkiye istiyorum.

Zehra Neşe Kavak: Her yeni yıl umut demektir. Yıllardır yüzlerce bebeğin doğumunu gerçekleştirmiş bir hekim olarak, yeni yılı da bir bebeğin yaşamımıza kattığı umutlar gibi görürüm. 2022 yılına girmeye az bir zaman kaldı; lütfen herkes umudunu canlı tutsun. Biz tüm dünyayı sarsan küresel koronaviris pandemisi nedeniyle yaşadığımız bu dönemi de ülkemiz insanındaki asırlardır süren dayanışma ruhuyla atlatacağız, yine güzel günlere kavuşacağız. 2022 yılında da herkesi pandemi kurallarına uymaya davet ediyor, herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum.

Osman Çarmıklı: Gerçek demokrasilerin yaşandığı, insan hak ve özgürlüklerinin, millet egemenliğinin, din, dil, ırk, mezhep, kadın erkek eşitliğinin kabul gördüğü, muasır medeniyete ulaşmış ülkeler arasında Türkiyemiz'in de olacağı, yepyeni bir yılı içtenlikle diler, temenni ederim. 2022 Yılı tüm dünya ve insanlık icin sağlık başta olmak üzere barış, huzur, mutluluk ve güzelliklerle dolu mucizevi sevgi dolu bir yıl olsun.

Hande Sezer Pekcan: Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl diliyorum. İnşallah ülkemiz için en güzeli, en iyisi olur.

Emel Ayaydın: Önümüzdeki sene daha güzel bir yıl olacak. Sağlıklı, neşeli ve bolluk içinde bir yıl diliyorum.

Hülya Kalyoncu: İnşallah ülkemizin sorunlarının azaldığı refahının arttığı bir yıl olsun.

Rabia Kurşun: Öncelikle herkesin işleri rast gitsin. Ekonomik anlamda zor günler geçiriyoruz. Herkese kendi emeğinin gücünün hakkının karşılığını alabildiği, ekonomik olarak ferah bir düzeye ulaşabildiğimiz barışın olduğu sağlıklı bir yıl diliyorum.

Bilge Kuru: Her şeyden önce sağlık ve bol kazanç diliyorum. Ülkemiz nadide bir ülke o yüzden sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum.

Elif İnci Aras: Her zaman ümit dolu olmaya çalışıyorum. Her şeyin iyi olmasını umut ediyorum.

Esra Öztürk: Ülkemizin nefes almasını ve feraha çıkmasını, güzel günler görmesini istiyoruz ve bunları hayal ediyoruz.

Neşe Sert: Güzel şeyler diliyoruz. Her sene umutla bu sene güzel şeyler olsun diyoruz ama malesef durumlar ortada.

Dida Kaymaz: Ben yeni yıl için öncelikle sağlık diliyorum. Allah sağlık versin gerisinin üstesinden hep beraber geliriz.

Fulya Gündoğdu: Bu yıl dilediğim şeyler mutluluk, huzur ve sağlık…

Arzu Çebi: Herkese önce sağlık diliyorum. Herkes çok güzel olsun istiyoruz.




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