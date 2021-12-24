Koçibey'den yılbaşı dekorasyonu!

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, yılbaşı için İstanbul'daki evini dekore etti. Yeni yıl hazırlıklarına hız kazandıran Alara Hanım, işini evine taşımayı da ihmal etmedi. 2022'yi yeni yıl konseptiyle karşılayacak olan Koçibey, evinde çam ağacı süsleyerek özel bir sofra tasarladı. Dekorasyonunda bol ışık, hediye paketleri ve süs kullanan Alara Koçibey, yeni yıl ruhunu 2022'ye girmemize günler kala evine getirdi. Dekorasyonunu tamamlayan Koçibey, kendi sosyal medya hesabından da paylaşarak takipçilerine ilham oldu.