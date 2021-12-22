Yılbaşına özel etkinlik!

Türkiye’yi dünyaca ünlü dekorasyon markalarıyla buluşturan İbrahim Güler Design Studio, Alaluxa kurucusu Ayşegül Tuncer ev sahipliğinde gerçekleştirdiği etkinlikle yeni yıla merhaba dedi. Dekorasyon ile patisserie konseptini bir arada sunduğu mağazasında, çok sayıda ünlü ismi ağırlayan marka, yılbaşı ruhunu yaşatan keyifli bir etkinliğe imza attı. Umut dolu yeni yıl dileklerinin paylaşıldığı günün katılımcıları arasında; Berrin Zorlu, İpek Toplusoy, Zafer Kozanoğlu ve Meral Yazıcı gibi isimler yer aldı. Davetliler yılbaşı etkinliğinde yeni yıl dileklerini yazıp, yılbaşı ağacını birlikte süslemeyi de ihmal etmediler.

Onur AYDIN