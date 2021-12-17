‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da...

İç turizmi canlandırmak ve kalkındırmak amacıyla Pervin Ersoy’un yürüttüğü Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz projesi, yılın son gezisini eski medeniyetlere başkentlik yapmış Mevlâna şehri Konya ve ismini Karamanoğulları beyliğinden alan Karaman’a düzenledi. Projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye ünlü isimler katıldı. Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, gezinin ilk lokasyonu oldu. 1600 metrekarelik bir alanda pek çok farklı kelebek ve canlı türünün gözlemlenebileceği Kelebek Vadisi, ziyaretçilerini doğanın renkli dünyası ile buluşturdu. Konya’nın yöresel lezzetlerinin tadılmasının ardından Konya Müzesi, 16 Dilimli Yeşil Kubbe (Kubbe-i Harda), Selimiye Camii, Mevlâna Hazretleri ve babası Sultan-ül Ulema Bahaddin Veledin bulunduğu Mevlâna Türbesi, Mevlevi giysileri, müzik aletleri, sofra düzeni, el yazması eserler gibi bölümler, Şems-i Tebrizi Camii ve türbesi gezildi.

Ferit TUĞLUK