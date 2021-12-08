Ukrayna'dan Güral'a Fahri Konsolosluk!

İş adamı NG Kütahya Seramik Porselen'in Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral Fahri Konsolos oldu. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral'ın Kütahya Fahri Konsolosu olarak atandı. Erkan Güral, özel günün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güral; 'Bugün benim çin mutluluk ve gurur dolu bir gün oldu. Yakın bir ilgi ile takip ettiğim ve potansiyeline çok inandığım Ukrayna'nın Kütahya, Afyonkarahisar, ve Eskişehir illerinin Ukrayna Fahri Konsoluğuna atandım.' sözleriyle heyecanını paylaştı.