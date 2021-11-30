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Kamhi'den yılbaşı hediyesi önerisi!

Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara “tablo” tavsiyesinde bulundu.

30 Kasım 2021 Salı
Kamhi'den yılbaşı hediyesi önerisi!

Tablolarını “Her Eve Renk” mottosu ile yapan ressam Yasemin Kamhi, yeni yılda farklı ve kalıcı bir hediye arayanlar için “tablo paylaşın” tavsiyesinde bulundu. Sanatçı Yasemin Kamhi, “Birbirinin aynısı fabrikasyon ürünler yerine yıllar geçtikçe değer kazanacak bir hediye arayanlar tercihlerini sanat eserinden yana kullanmalı” derken, bu konudaki görüşlerini şöyle aktarıyor: “Sanatın çok pahalı bir algısı var, ancak günümüzde ulaşılabilir sanat anlayışı ile üreten çok sayıda sanatçı da var. Renklerin iyileştirici gücüne inanan biri olarak, çok pahalı hediyeler yerine sevdiklerinize, maddi değerinden daha fazla manevi değeri olan tablolardan rahatlıkla hediye edebilirsiniz. Sanat insanları iyileştirip kendilerini çok daha umutlu hissetmelerini sağlar."

Yasemin Kamhi sanat yeni yıl yılbaşı hediye

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