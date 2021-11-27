Talia 1 yaşında!

018 yılında Miami'de evlenen ve kasım ayında kızları Talia'yı kucaklarına alan Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy, kızlarının ilk doğum gününü kutladı. Ceyda Ateş Toplusoy ise 1 yaşına basan kızının doğum günü için parti organize etti. Evlerinin bahçesinde bir kutlama düzenleyen Ceyda Ateş, Talia'nın pastasını ise kendi elleriyle hazırlamayı ihmal etmedi. Aile arasında gerçekleşen partiden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Kızı ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Ateş, o anları, "1 yaşa selam olsun... Talia Hanım... Kendi ellerimle küçük bir organizasyon yapmışım bence, sizce?" ifadelerini kullandı.