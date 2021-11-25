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Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.

25 Kasım 2021 Perşembe
Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da...

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesiyle Türkiye’nin her ilini ziyaret etmeyi ve ülkenin tüm turizm değerlerini yansıtmayı hedefleyen Rotahane geçtiğimiz günlerde Nevşehir ve Aksaray’a özel bir seyahat düzenledi. Projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen seyahatte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya ünlü isimler eşlik etti. Renkli isimlerle neşe dolu seyahatin ilk durağı Kapadokya oldu. ‘Güzel atlar diyarı’ olarak bilinen ve ziyaret eden herkesi doğal bir peri masalının içinde ağırlayan Kapadokya’da Rotahane ekibi ilk gün Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezdi. Çömlekçiliğin merkezi olan Avanos’a çömlek yapımı konusunda bilgiler alan ekip, yapım aşamasını deneyimledi. Sabah yola çıkan Rotahane ekibi, günü Kapadokya semalarında balon turunda karşıladı.

Hakan YAĞCI

Pervin Ersoy Kapadokya Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz

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