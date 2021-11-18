Ayşe Boyner ve Cem Telvi çifti boşanıyor...

Genç sosyetik Ayşe Boyner, geçen yıl Ayvalık'ta evlendiği Cem Telvi’ye boşanma davası açtı. Cem Telvi ile aralarında fikir ayrılıkları yaşadığını dilekçesinde anlatan Ayşe Boyner, birbirinden bağımsız yaşam sürdüklerini ve konutları ayırdıklarını ifade etti. Çift mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu. Protokole göre çift, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat ya da mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmayacak. Ayşe Boyner geçen yıl Ekim ayında babasının Kanlıca'daki evinde sevgilisi Cem Telvi ile dünyaevine girmişti. Çift daha sonra Ayvalık'ta yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ayşe Boyner'in ablası Emine Boyner'de iş insanı Ali Kürşat ile 9 yıllık evliliğini bitirmişti.