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Kosifler ailece tatilde...

Melda Kosif, ailece çıktıkları tatillerinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

15 Kasım 2021 Pazartesi
Kosifler ailece tatilde...

Yazı ailece teknede Ege'nin koylarını gezerek çıkaran iş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif, yeniden çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. İstanbul'daki yoğun iş tempolarına ara vererek yurtdışında ailece tatil yapan Kosifler, Uzakdoğu'da yaptıkları tatillerinden fotoğraflar yayınladılar. Melda Kosif sosyal medya hesabından kızları Mayla ve Melina'nın eğlenceli karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Birlikte yemek yedikleri anları Instagram hesabından yayınlayan Melda Hanımın eğlenceli seyahatleri görülmeye değerdi.

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