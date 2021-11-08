Sanat ve bilim Artkolik'le buluştu!

Çok yönlü bir sanat ve eğitim platformu olan Artkolik ve Amerika merkezli eğitim kurumu Sylvan Learning Akmerkez’de çocukları sanat, bilim ve teknolojiyle buluşturuyor. Nazlı Keçili ve Ceylan Duru’nun ev sahipliğinde Artkolik & Sylvan Learning Akmerkez’de açılışı gerçekleştirildi. İki farklı alana odaklanan ve yüzlerce eğitim programıyla geleceğin yaratıcı çocuklarına alan açan projede, 4-12 yaş grubu çocuklar yaratıcılıklarını ön plana çıkaran eğitim programlarına katılacak. Özel eğitmenler tarafından hazırlanan aylık, haftalık ve günlük eğitim programları haftaiçi ve haftasonu olmakla beraber farklı seans ve branş seçenekleriyle anne babaların tercihine sunulacak. Özel açılışa cemiyet hayatınıdan birçok tanınmış ismin yanı sıra Begüm Ayaydın'da katıldı. Alanında uzman iki eğitim kurumunun ortak çalışmasıyla ortaya çıkan projede çocukların ilgi alanlarından yola çıkarak yeteneklerini keşfetmeleri ve geri kazandırılmaları hedefleniyor. İşbirliğinden doğan özel bir atölyenin de programda yer alacağı merkezde çocuklar sanat ve bilimi aynı eğitim programında deneyimleyebilecek.

Onur AYDIN