'İyilik Peşinde Koş'...

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı üzerinde başlayan maratonun paten, tekerlekli sandalye, 42K elit atlet, 42K, 15K yarış startlarını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altunizade'ye geçerek 20 bin İstanbullunun katıldığı halk koşusunu başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu koşuda Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Türk Eğitim Vakfı'nın bursiyerleri için koşarken, Zeynep Üstünel'de yarışlara Tohum Otizm Vakfı yararına katıldı. İş insanı Nuri Develi'nin de katıldığı 43. İstanbul Maratonu renkli görüntülerle son buldu.