Güncel

Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı ağırladı.

26 Ekim 2021 Salı
Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Ekselansları Suzan Novobrdalija'yı iş yerinde ağırladı. Kosova'daki yatırım alanlarını ve fırsatlarını birlikte konuşarak işbirliği yapan Orakçıoğlu ve Novobrdalija'ya Prestige Gup Başkanı Mehmet Gözcü'de eşlik etti. İş insanı Süleyman Orakçıoğlu'na teşekkür plaketi veren Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Toplantının haberini veren Orakçıoğlu, bu özel ve önemli anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Orka Holding Süleyman Orakçıoğlu Kosova Suzan Novobrdalija damat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci Ekşioğlu'yla birlikte online bir sanat sohbeti gerçekleştirdi.
Güncel Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı ağırladı.
Güncel Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.
Söyleşi 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Muhteşem bir sanat koleksiyonu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci'nin kurduğu SPOT Project'in online sanat sohbetlerinin konuğu oldu...
Güncel Mutluluğa şahit oldular!

Aysel-Mustafa Püsküllü çiftinin kızı Sevgi Püsküllü ile Nazan-Zafer Zeren çiftinin oğlu Barış Zeren düzenlenen şık bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Güncel 'Pembe Dalış' ile kanser hastalarına destek!

Pi Kadın Kanseri Derneği, Türkiye’de ilk kez meme kanseri hastalarıyla ünlü dalgıçları bir araya getirerek ‘Pembe Dalış’ adı verilen etkinlikte Kaş’ın mavi sularında, meme kanseri hastaları adına mesaj ilettiler.

Caddeler Özilhan Bebek'te turladı!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracına binerken objektiflere yakalandı.
Magazin Hattı ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez durağı Yalova ve Kocaeli oldu.

Jet Set Jolie ve kızları galada...

Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına kızlarıyla birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Magazin Hattı Meme Kanseri için özel etkinlik

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında “TANFER SAĞLIK GRUBU” Yönetim Başkan Yardımcı Seycan Tanfer ev sahipliğinde ünlü isimlerle bir araya geldi.

Haftanın Şıkları Kot şıklık

Elif Dürüst
Caddeler Hanımlar caddelerde sporda...

Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.