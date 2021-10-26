Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Ekselansları Suzan Novobrdalija'yı iş yerinde ağırladı. Kosova'daki yatırım alanlarını ve fırsatlarını birlikte konuşarak işbirliği yapan Orakçıoğlu ve Novobrdalija'ya Prestige Gup Başkanı Mehmet Gözcü'de eşlik etti. İş insanı Süleyman Orakçıoğlu'na teşekkür plaketi veren Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Toplantının haberini veren Orakçıoğlu, bu özel ve önemli anları paylaşmayı ihmal etmedi.